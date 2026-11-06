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Economie

O tranzacție de 22 de miliarde de dolari schimbă industria televiziunii. Un gigant cumpără platforma folosită în peste 100 de milioane de locuințe

v Scris de vlad ionescu
O tranzacție de 22 de miliarde de dolari schimbă industria televiziunii. Un gigant cumpără platforma folosită în peste 100 de milioane de locuințe
Aosom
Fox a finalizat achiziția Roku pentru 22 de miliarde de dolari, într-o tranzacție prin care gigantul media american încearcă să își extindă prezența pe internet și să ajungă la un public mai numeros. Acordul oferă companiei acces la o platformă folosită de peste 100 de milioane de gospodării.

Sursa: Ziare

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