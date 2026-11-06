Oamenii de știință au găsit o metodă neobișnuită de a modifica sticla. Materialele viitorului ar putea avea proprietăți care păreau imposibile până acum

Sticla ar putea avea în viitor proprietăți care până acum erau dificil sau chiar imposibil de obținut. O echipă internațională de cercetători a descoperit că adăugarea unei molecule speciale în timpul fabricației poate modifica structura internă a materialului, influențând inclusiv modul în care acesta reacționează la lumină sau la câmpurile magnetice.

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