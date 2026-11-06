 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Oamenii de știință au găsit o metodă neobișnuită de a modifica sticla. Materialele viitorului ar putea avea proprietăți care păreau imposibile până acum

v Scris de vlad ionescu
Oamenii de știință au găsit o metodă neobișnuită de a modifica sticla. Materialele viitorului ar putea avea proprietăți care păreau imposibile până acum
Aosom
Sticla ar putea avea în viitor proprietăți care până acum erau dificil sau chiar imposibil de obținut. O echipă internațională de cercetători a descoperit că adăugarea unei molecule speciale în timpul fabricației poate modifica structura internă a materialului, influențând inclusiv modul în care acesta reacționează la lumină sau la câmpurile magnetice.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech