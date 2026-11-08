 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Oana Ioniţă, ZF: Dacă AI ne ia nu doar taskurile, ci şi o parte din sensul muncii, ce mai înseamnă o viaţă împlinită?

o Scris de oana ioniţă
Oana Ioniţă, ZF: Dacă AI ne ia nu doar taskurile, ci şi o parte din sensul muncii, ce mai înseamnă o viaţă împlinită?
Aosom
Am fost învăţaţi să ne definim prin ceea ce facem. „Cu ce te ocupi?” este una dintre primele întrebări pe care le punem atunci când cunoaştem...

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech