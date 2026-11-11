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Economie

Obligațiuni: Șoc pe piață, cu cele mai mari lichidări din ultimul an – Randamentele cresc vertiginos

d Scris de dan popa
Obligațiuni: Șoc pe piață, cu cele mai mari lichidări din ultimul an – Randamentele cresc vertiginos
Aosom
Lichidare masivă pe fondul temerilor de inflație ridicată și creșteri agresive ale ratelor dobânzilor – Nici măcar prăbușirea prețurilor petrolului nu a atenuat îngrijorările. Una dintre cele mai mari tulburări din aprilie 2025 încoace zguduie piața datoriei suverane. Obligațiunile de trezorerie ale SUA trec prin unul dintre cele mai mari valuri de lichidare din aprilie …

Sursa: Hotnews

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