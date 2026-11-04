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Economie

Oferta locurilor de muncă vacante la nivelul municipiului București în perioada 04 – 11 noiembrie 2026

u Scris de ultimaora12
Oferta locurilor de muncă vacante la nivelul municipiului București în perioada 04 – 11 noiembrie 2026
Aosom
Agenția Municipala pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM) comunică, pentru perioada 04.11 – 11.11.2026, o ofertă de 6943 locuri The post Oferta locurilor de muncă vacante la nivelul municipiului București în perioada 04 – 11 noiembrie 2026 first appeared on Ultima Oră.

Sursa: Ultima Oră

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