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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Olanda. Circa o sută de protestatari au pătruns pe șantierul unui centru de date pe care Microsoft îl construiește lângă Amsterdam. Manifestanții au scandat împotriva proiectului, dar și a conflictului dintre Israel și Palestina.

a Scris de andreinichita.b@gmail.com
Olanda. Circa o sută de protestatari au pătruns pe șantierul unui centru de date pe care Microsoft îl construiește lângă Amsterdam. Manifestanții au scandat împotriva proiectului, dar și a conflictului dintre Israel și Palestina.
Aosom
Membrii grupului “Geef Tegengas” (tradus din olandeză “Reacționează/Ia acțiune”) au contribuit la organizarea protestului împotriva construirii a trei turnuri de 85 de metri destinate centrului de date, situate la periferia orașului Amsterdam. Conform Reuters, este vorba de aproximativ o sută de manifestanți. Protestatarii au desfășurat un banner cu mesajul “Microsoft susține genocidul” pe șantier și […]

Sursa: Biziday

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