Primarul spune că aducțiunea Isvarna, promisă de primari încă din 1960, a fost realizată cu fonduri europene. The post Olguța le dă apă de izvor de munte craiovenilor și îi asigură că vor avea apă 100 de ani, în contextul crizei mondiale appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗