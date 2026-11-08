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Economie

Olguța le dă apă de izvor de munte craiovenilor și îi asigură că vor avea apă 100 de ani, în contextul crizei mondiale

l Scris de liliana vornicu
Olguța le dă apă de izvor de munte craiovenilor și îi asigură că vor avea apă 100 de ani, în contextul crizei mondiale
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Primarul spune că aducțiunea Isvarna, promisă de primari încă din 1960, a fost realizată cu fonduri europene. The post Olguța le dă apă de izvor de munte craiovenilor și îi asigură că vor avea apă 100 de ani, în contextul crizei mondiale appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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