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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Olguța le dă apă de izvor de munte craiovenilor și îi asigură că vor avea apă 100 de ani, în contextul crizei mondiale (Cotidianul)

z Scris de ziar com copyright directway
Olguța le dă apă de izvor de munte craiovenilor și îi asigură că vor avea apă 100 de ani, în contextul crizei mondiale (Cotidianul)
Aosom
Primarul spune că aducțiunea Isvarna, promisă de primari încă din 1960, a fost realizată cu (…)

Sursa: Ziar.com

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