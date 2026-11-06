One London, turnul uriaș de 1,2 miliarde de euro care va schimba Londra: va avea 309,6 metri înălțime, 74 de etaje și un parc suspendat cu 51 de copaci

Un parc cu 51 de copaci, suspendat deasupra Londrei, un bar la peste 300 de metri înălțime și o platformă de unde vizitatorii vor putea admira orașul. Toate vor încăpea într-un zgârie-nori uriaș, de 74 de etaje, pentru care investitorii pregătesc aproximativ 1,2 miliarde de euro. Turnul, numit One London, va fi la fel de înalt ca celebrul The Shard și ar urma să fie gata în 2033, scrie The Independent,.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗