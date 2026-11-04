 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

OpenAI și Meta au încheiat acorduri uriașe cu un rival Nvidia. Costul neașteptat de peste un miliard de dolari

v Scris de vlad ionescu
OpenAI și Meta au încheiat acorduri uriașe cu un rival Nvidia. Costul neașteptat de peste un miliard de dolari
Aosom
AMD, unul dintre cei mai mari producători de procesoare din lume, a acceptat să ofere OpenAI și Meta posibilitatea de a deveni acționari ai companiei, în schimbul unor comenzi uriașe de cipuri pentru inteligență artificială. Strategia începe însă să se reflecte în rezultatele financiare ale producătorului american.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech