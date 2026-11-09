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Economie

Orașele mici ar putea deveni comune. Peste jumătate dintre orașele României au pierdut pragul de 10.000 de locuitori

o Scris de olivia andrei
Orașele mici ar putea deveni comune. Peste jumătate dintre orașele României au pierdut pragul de 10.000 de locuitori
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Europarlamentarul PSD Dragoș Benea a declarat, luni, despre reforma administrativ-teritorială la care lucrează partidul că satul nu-și va schimba denumirea, dar comuna da, iar în acest caz cetățenii își vor putea schimba documentele gratuit, fără cheltuieli personale. El a precizat că se ia în calcul inclusiv comasarea anumitor orașe și va fi o discuție inclusiv despre județe.

Sursa: Ziare

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