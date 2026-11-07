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Economie

Orașul fortificat cu 72.000 de tone de diamante în zidurile caselor. Cum a apărut comoara din care nimeni nu se poate îmbogăți

a Scris de ana tet
Orașul fortificat cu 72.000 de tone de diamante în zidurile caselor. Cum a apărut comoara din care nimeni nu se poate îmbogăți
Aosom
Într-un oraș fortificat din Germania, oamenii au construit timp de sute de ani case și biserici dintr-o piatră pe care o credeau obișnuită. Abia mult mai târziu au aflat că zidurile ascundeau diamante. Și nu puține, ci 72.000 de tone. Numai că descoperirea nu a îmbogățit pe nimeni. Iar povestea acestei comori este atât de neobișnuită, încât locul a atras până și atenția NASA.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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