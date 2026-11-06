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Economie

Ordinul emis de ministrul Dezvoltării clarifică situația balcoanelor închise ilegal / Se plătesc impozite sau nu pe aceste construcții fără autorizație

s Scris de silvia pugna
Ordinul emis de ministrul Dezvoltării clarifică situația balcoanelor închise ilegal / Se plătesc impozite sau nu pe aceste construcții fără autorizație
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Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Marcel-Alexandru Stoica transmis joi noi informații despre situația celor care și-au construit balcoane fără autorizație și dacă pe aceste constricții vor fi plătite impozite.

Sursa: Ziua De Cluj

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