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Economie

Ordonanța jocurilor de noroc, la vot în Camera Deputaților. Miza: taxele primăriilor și viitorul sălilor de păcănele. Ce modificări se pregătesc

f Scris de florentina grigore
Ordonanța jocurilor de noroc, la vot în Camera Deputaților. Miza: taxele primăriilor și viitorul sălilor de păcănele. Ce modificări se pregătesc
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Deputații urmează să voteze miercuri modificările aduse regulilor pentru jocurile de noroc. Discuțiile vizează taxele pe care operatorii le plătesc primăriilor, dar și efectele pe care închiderea sălilor le poate avea asupra veniturilor și locurilor de muncă din fiecare localitate.

Sursa: Adevarul

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