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Economie

(P) Aerul din casă, mai poluat decât cel de afară: ce trebuie să știi?

a Scris de a.d.v.
(P) Aerul din casă, mai poluat decât cel de afară: ce trebuie să știi?
Aosom
Un locuitor din București pierde, în medie, aproape 2 ani din viață din cauza poluării aerului, arată datele Agenției Europene de Mediu. Și totuși, cel mai poluat aer pe care îl respirăm zilnic nu este cel de pe stradă, ci cel din propria locuință, unde petrecem peste 90% din timp.

Sursa: Digi24

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