Până acum, România a tăiat pentru că a trebuit. Ce va face de aici încolo?

Cine a stat anul acesta la coadă la casă știe că bonul a devenit lectură de groază. În iunie, inflația anuală ajunsese la 10,4%. În august a coborât la 6,2%, dar serviciile costau încă cu peste 11% mai mult decât în urmă cu un an. Prognoza pentru final de an este de peste 8%.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗