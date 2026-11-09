 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Până acum, România a tăiat pentru că a trebuit. Ce va face de aici încolo?

d Scris de daniel apostol
Până acum, România a tăiat pentru că a trebuit. Ce va face de aici încolo?
Aosom
Cine a stat anul acesta la coadă la casă știe că bonul a devenit lectură de groază. În iunie, inflația anuală ajunsese la 10,4%. În august a coborât la 6,2%, dar serviciile costau încă cu peste 11% mai mult decât în urmă cu un an. Prognoza pentru final de an este de peste 8%.

Sursa: Jurnalul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech