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Economie

Până la 200 de angajați ai INS protestează în fața Ministerului Finanțelor. Tranșele restante ajung la 15.000 de lei

a Scris de andreea dobra
Până la 200 de angajați ai INS protestează în fața Ministerului Finanțelor. Tranșele restante ajung la 15.000 de lei
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Între 150 și 200 de angajați ai Institutului Național de Statistică (INS) protestează miercuri în fața Ministerului Finanțelor, cerând plata drepturilor obținute prin hotărâri judecătorești definitive. Sindicaliștii reclamă și lipsa unui răspuns la solicitările transmise autorităților încă din luna mai.

Sursa: Digi24

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