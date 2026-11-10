Cifra de afaceri a pieței negre a jocurilor de noroc online este de aproape 92 miliarde de Euro, iar statele membre ale Uniunii Europene au înregistrat pierderi în cuantum de aproximativ 22 de miliarde de Euro doar în cursul anului 2025 The post Până la finalul anului, 80% din piața legală a jocurilor de noroc tradiționale din România dispare, în timp ce piața neagră câștigă teren appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗