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Economie

Panică pe Wall Street: Nasdaq se prăbuşeşte cu 6%, cea mai neagră zi din aprilie 2025. Nvidia pierde 374 mld. dolari, Tesla şi SpaceX cad 10%, iar „indicele fricii” sare la maximul din primăvară după victoria democraţilor

r Scris de rareş udrescu
Panică pe Wall Street: Nasdaq se prăbuşeşte cu 6%, cea mai neagră zi din aprilie 2025. Nvidia pierde 374 mld. dolari, Tesla şi SpaceX cad 10%, iar „indicele fricii” sare la maximul din primăvară după victoria democraţilor
Aosom
Indicele Nasdaq Composite, dominat de companiile de tehnologie, a scăzut joi cu 4,9% şi a intrat pe teritoriu de corecţie, tranzacţionându-se la peste...

Sursa: Zf Ro

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