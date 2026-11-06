Panourile solare ar putea reduce facturile celor care locuiesc la bloc cu până la 40%. Cum ar putea schimba două proiecte de lege circuitul banilor în asociațiile de locatari

Proprietarii de apartamente ar putea instala mai ușor panouri fotovoltaice pe balcon sau împreună cu vecinii, pe acoperișul blocului, dacă două proiecte înregistrate la Senat pe 4 noiembrie vor fi adoptate. Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE), care a propus măsurile, estimează că un sistem de „balcon cu baterie”, bine expus la soare, ar putea reduce factura de electricitate cu până la 40%.

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