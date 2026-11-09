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Economie

Paraguay, miracolul pe credit: banca prăbușită care a tras după ea un președinte

d Scris de dan popa
Paraguay, miracolul pe credit: banca prăbușită care a tras după ea un președinte
Aosom
Falimentul Băncii Ueno- cea mai populară bancă a țării- l-a răsturnat pe președintele Paraguayului și i-a pătat imaginea în fața investitorilor, scrie Financial Times. Căderea președintelui Paraguayului a scos la iveală fisuri în povestea de succes a pieței libere aclamată de investitori și de mișcarea conservatoare globală în ultimii ani. Președinția lui Santiago Peña , …

Sursa: Hotnews

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