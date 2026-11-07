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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Paraguayul are un nou preşedinte, iar predecesorul său a fost arestat după patru zile de criză bancară. „Daţi-ne banii”

b Scris de bogdan păcurar
Paraguayul are un nou preşedinte, iar predecesorul său a fost arestat după patru zile de criză bancară. „Daţi-ne banii”
Aosom
Pedro Alliana a depus vineri jurământul de preşedinte al Paraguayului, în timp ce predecesorul său, Santiago Pena, a fost arestat la domiciliu, în urma scandalului financiar care a dus la demisia sa.

Sursa: Digi24

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