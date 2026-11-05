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Economie

Părinții care revin la muncă ar putea primi un stimulent egal cu indemnizația de creștere a copilului

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Părinții care revin la muncă ar putea primi un stimulent egal cu indemnizația de creștere a copilului
Aosom
Părinții care se întorc la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului ar putea să primească un sprijin financiar egal cu indemnizația pentru creșterea copilului, potrivit unui proiect depus la Parlament.

Sursa: Monitorul Cluj

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