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Economie

Părinții care revin mai devreme la muncă ar putea primi mai mulți bani. Stimulentul ar putea ajunge la valoarea indemnizației

a Scris de alexandra clej
Părinții care revin mai devreme la muncă ar putea primi mai mulți bani. Stimulentul ar putea ajunge la valoarea indemnizației
Aosom
Părinții care se întorc mai devreme la muncă ar putea primi, pe lângă salariu, un stimulent egal cu indemnizația de creștere a copilului, până când acesta împlinește 2 ani.

Sursa: Stirile Pro.tv

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