În prezent, cine revine la serviciu primește un stimulent de inserție, o sumă fixă, mult mai mică decât indemnizația. The post Părinții care se întorc la muncă în perioada de creștere a copilului își vor putea păstra indemnizația. Ce prevede proiectul inițiat de liberali appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗