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Economie

Părinții care se întorc la muncă în perioada de creștere a copilului își vor putea păstra indemnizația. Ce prevede proiectul inițiat de liberali

a Scris de ana dima
Părinții care se întorc la muncă în perioada de creștere a copilului își vor putea păstra indemnizația. Ce prevede proiectul inițiat de liberali
Aosom
În prezent, cine revine la serviciu primește un stimulent de inserție, o sumă fixă, mult mai mică decât indemnizația. The post Părinții care se întorc la muncă în perioada de creștere a copilului își vor putea păstra indemnizația. Ce prevede proiectul inițiat de liberali appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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