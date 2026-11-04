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Economie

Părinții care se întorc mai devreme la serviciu ar putea primi salariul și indemnizația integrală. Ce prevede un proiect PNL

a Scris de alina popescu
Părinții care se întorc mai devreme la serviciu ar putea primi salariul și indemnizația integrală. Ce prevede un proiect PNL
Aosom
PNL propune, într-un proiect depus la Parlament, ca părinţii care se întorc la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creşterea copilului să primească un sprijin financiar egal cu indemnizaţia pentru creşterea copilului.

Sursa: Digi24

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