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Economie

Pariu uriaș chiar înainte de închiderea urnelor în SUA. Pariorii au pierdut 2 milioane de dolari

r Scris de redacția jurnalul
Pariu uriaș chiar înainte de închiderea urnelor în SUA. Pariorii au pierdut 2 milioane de dolari
Aosom
Utilizatorii platformei Kalshi au mizat 2 milioane de dolari pe victoria guvernatorului Greg Abbott cu doar câteva ore înainte ca estimările să indice înfrângerea lui. Potrivit CNN, el a pierdut în fața democratei Gina Hinojosa.

Sursa: Jurnalul Ro

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