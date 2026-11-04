Patroana unei agenţii de turism a vândut sejururi unor turiști, dar nu le-a făcut și rezervări, iar banii i-a băgat în propriul cont

Patroana unei societăţi comerciale de intermediere a unor servicii turistice a înşelat 18 persoane care au achitat, parţial sau integral, sejururi în diverse staţiuni din ţară şi străinătate, însă banii ajungeau, de fapt, în conturile firmei şi ale sale. După ce femeia încasa banii, fie rezervările erau anulate sub anumite pretexte, fie turiştii se trezeau, la momentul prezentării la unităţile de cazare, că nu existau rezervări numele lor, agenţia refuzând să le restituie banii achitaţi. Prejudiciul adus turiştilor depăşeşte 165.000 de lei. În acest caz, poliţiştii au făcut percheziţii la două imobile din Bucureşti, iar femeia bănuită de înşelăciune a fost dusă la audieri.

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