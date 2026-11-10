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Economie

Patron cu o avere de peste 540.000.000 de euro le-a cerut angajaților bani din buzunar pentru petrecerea companiei: „O mare rușine!”

v Scris de veronica micu
Patron cu o avere de peste 540.000.000 de euro le-a cerut angajaților bani din buzunar pentru petrecerea companiei: „O mare rușine!”
Aosom
Compania olandeză Hanos, activă în domeniul hotelurilor, restaurantelor și cafenelelor, a stârnit nemulțumirea celor aproximativ 4.000 de angajați după ce le-a cerut să contribuie financiar la un cadou pentru fondatorul și proprietarul firmei, Jan van der Horst. Acesta are o avere estimată la 540 de milioane de euro și se află printre cei mai bogați oameni din Olanda.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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