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Economie

Patronatele din HoReCa se opun unei noi creșteri a salariului minim, în actualele condiții fiscale

i Scris de iulia horovei
Patronatele din HoReCa se opun unei noi creșteri a salariului minim, în actualele condiții fiscale
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Patronatele din HoReCa se opun unei noi creșteri a salariului minim, în actualele condiții fiscale

Sursa: Dcnews

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