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Economie

Patru bilete cu câștiguri mari la tragerea loto de duminică. Unul depășește 1 milion de lei

d Scris de daniela moise
Patru bilete cu câștiguri mari la tragerea loto de duminică. Unul depășește 1 milion de lei
Aosom
Un premiu la categoria a II-a în valoare de 1,031 milioane de lei s-a câştigat duminică la tragerea Noroc, a anunțat Loteria Română. Și la tragerea Joker s-au câștigat două premii de categoria a II-a, ambele bilete fiind vândute la o agenție din Vaslui. Biletul norocos a fost jucat online, pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro. La […]

Sursa: Gazeta De Sud

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