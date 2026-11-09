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Economie

Patru fonduri de pensii obligatorii şi trei facultative, ale NN, Allianz-Ţiriac, BCR şi Vital, cer vot cumulativ la Hidroelectrica pentru a-şi impune un om în Consiliul de Supraveghere. Este primul front comun al administratorilor de pensii într-o adunare generală.

l Scris de liviu popescu
Patru fonduri de pensii obligatorii şi trei facultative, ale NN, Allianz-Ţiriac, BCR şi Vital, cer vot cumulativ la Hidroelectrica pentru a-şi impune un om în Consiliul de Supraveghere. Este primul front comun al administratorilor de pensii într-o adunare generală.
Aosom
Hidroelectrica (H2O) a anunţat luni seară, printr-un raport transmis Bursei de Valori Bucureşti, că a primit pe 6 noiembrie o notificare privind...

Sursa: Zf Ro

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