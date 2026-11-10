Patru oameni au trăit izolați mai bine de un an, ca și cum s-ar fi aflat pe Marte. Experimentul NASA s-a încheiat

Patru voluntari NASA au ieșit din izolare după ce au petrecut mai bine de un an într-un habitat care reproduce condițiile unei misiuni pe Marte. Experimentul s-a încheiat pe 31 octombrie 2026 și a urmărit să arate cum s-ar descurca oamenii dacă ar trebui să locuiască pe o altă planetă, departe de ajutorul imediat al celor de pe Pământ.

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