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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Patru statistici care arată cât de puternic au fost lovite piețele în această săptămână. Trilioane de dolari s-au evaporat

v Scris de vlad dobrea
Patru statistici care arată cât de puternic au fost lovite piețele în această săptămână. Trilioane de dolari s-au evaporat
Aosom
Joi a fost una dintre cele mai dificile zile pentru investitorii de pe piețele bursiere din ultimii ani.

Sursa: Stirile Pro.tv

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