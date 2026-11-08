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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Patru transporturi agabaritice vor străbate țara începând de duminică după-amiază

a Scris de andreea năstase
Patru transporturi agabaritice vor străbate țara începând de duminică după-amiază
Aosom
Centrul Infotrafic informează că, începând de duminică după-amiază, se vor deplasa patru transporturi agabaritice în ţară.

Sursa: Stiri Pe Surse

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