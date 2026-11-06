PayU: Plăți de 496 de milioane de lei procesate de Black Friday până la ora 9:10

PayU România a procesat plăți în valoare de 496 de milioane de lei până la ora 9:10, în dimineața campaniei Black Friday din 6 noiembrie, potrivit datelor comunicate de companie. Valoarea medie a unei tranzacții a fost de 640 de lei, de trei ori mai ...

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