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Economie

PayU: Plăți de 496 de milioane de lei procesate de Black Friday până la ora 9:10

n Scris de nicoleta nicolau
PayU: Plăți de 496 de milioane de lei procesate de Black Friday până la ora 9:10
Aosom
PayU România a procesat plăți în valoare de 496 de milioane de lei până la ora 9:10, în dimineața campaniei Black Friday din 6 noiembrie, potrivit datelor comunicate de companie. Valoarea medie a unei tranzacții a fost de 640 de lei, de trei ori mai ...

Sursa: Stiri Pe Surse

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