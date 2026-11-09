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Economie

Pe unde pierde casa cel mai multă căldură și ce soluții ai la îndemână pentru a reduce facturile

r Scris de raluca stepanov
Pe unde pierde casa cel mai multă căldură și ce soluții ai la îndemână pentru a reduce facturile
Aosom
Facturile la încălzire pot crește considerabil în sezonul rece, mai ales atunci când locuința pierde căldură prin zone care trec ușor neobservate. Nu este întotdeauna nevoie de renovări ample sau de lucrări costisitoare pentru a îmbunătăți confortul termic.

Sursa: Adevarul

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