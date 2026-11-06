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Economie

Pensia anticipată: Cine scapă de penalizări și cine pierde bani. Condițiile complete din noua lege

s Scris de stefan lupu
Pensia anticipată: Cine scapă de penalizări și cine pierde bani. Condițiile complete din noua lege
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Noua lege a pensiilor din România permite pensionarea anticipată cu cel mult cinci ani înaintea vârstei standard, fără aplicarea penalizărilor financiare, pentru persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare cu cel puțin cinci ani. The post Pensia anticipată: Cine scapă de penalizări și cine pierde bani. Condițiile complete din noua lege appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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