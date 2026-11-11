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Economie

Pensiile ar putea crește în 2027. Ministrul Florin Manole spune ce pensionari vor primi mai mulți bani și de când

a Scris de ana tet
Pensiile ar putea crește în 2027. Ministrul Florin Manole spune ce pensionari vor primi mai mulți bani și de când
Aosom
Pensiile românilor ar putea crește în 2027, după doi ani în care indexările anuale nu au mai fost aplicate. Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat marți seară, 10 noiembrie, într-un interviu acordat Digi24 de unde provine procentul de 7,3% vehiculat pentru anul viitor, cine ar beneficia de majorare și ce trebuie să se întâmple înainte ca pensionarii să primească mai mulți bani. Oficialul a făcut și un anunț privind plata pensiilor și ajutoarele acordate înainte de Crăciun.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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