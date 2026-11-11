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Economie

Pensionarii cu grupe de muncă neluate în calcul pot cere recalcularea pensiei cu adeverințe bazate pe acte verificabile

t Scris de tudor dima
Pensionarii cu grupe de muncă neluate în calcul pot cere recalcularea pensiei cu adeverințe bazate pe acte verificabile
Aosom
Recalcularea pensiei pentru grupe de muncă neluate în calcul cere acte verificabile. Dacă pensia crește, diferențele se plătesc din luna următoare cererii.

Sursa: Ziarul Financiar

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