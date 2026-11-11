Pensionarii cu grupe de muncă neluate în calcul pot cere recalcularea pensiei cu adeverințe bazate pe acte verificabile

Politică

Nicuşor Dan: „Nu am vreo suspiciune că ar fi o problemă cu vreunul dintre contractele SAFE. Cercetarea penală nu înseamnă nimic” 11 Nov 2026

Pentru prima dată în istorie, Rusia și-a trimis toate bombardierele strategice în Extremul Orient de frica dronelor ucrainene 11 Nov 2026

Rusia declară indezirabil un angajat al Ambasadei Republicii Moldova, ca răspuns la o măsură similară a Chișinăului 11 Nov 2026

„Semnalul ambiguu” dat de Nicușor Dan când a interzis un jurnalist la Cotroceni. Un cunoscut politolog spune pe ce mizează președintele 11 Nov 2026

Rusia expulzează un diplomat moldovean 11 Nov 2026