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Economie

Pensionarii din marile orașe, îndemnați să-și ia pensia pe card. Cât costă statul plata prin Poștă

l Scris de liliana vornicu
Pensionarii din marile orașe, îndemnați să-și ia pensia pe card. Cât costă statul plata prin Poștă
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Florin Manole a spus că plata pensiilor pe card, mai ales în marile orașe, ar ajuta bugetul statului. The post Pensionarii din marile orașe, îndemnați să-și ia pensia pe card. Cât costă statul plata prin Poștă appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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