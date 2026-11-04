 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Pensionarii împrumută sume de aproape trei ori mai mari decât în ultimii cinci ani. Pe ce cheltuie banii

a Scris de andreea dobra
Pensionarii împrumută sume de aproape trei ori mai mari decât în ultimii cinci ani. Pe ce cheltuie banii
Aosom
Pensionarii împrumută sume de aproape trei ori mai mari de la Casa Județeană de Ajutor Reciproc (CARP) Arad decât media ultimilor cinci ani, pe fondul facturilor în creștere la energie și al costurilor tot mai mari ale tratamentelor.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech