TIMIȘOARA. Percheziții în Hunedoara, Alba, Prahova și Timiș la persoane care dețineau detectoare de metale pe care le foloseau în zonele cu patrimoniu arheologic, fără autorizare. La locuințele lor au fost găsite zeci de monede vechi, unelte, bijuterii, catarame. CITEȘTE ȘI: Un singur constructor vrea să modernizeze o intersecție periculoasă de lângă Timișoara. Va fi […] Articolul Percheziții la traficanții de comori din Timiș și alte trei județe, dar și în Austria. Au fost găsite zeci de artefacte apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗