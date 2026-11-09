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Economie

Performanță pentru economia românească. Sectorul serviciilor din România a avut în august 2026 cea mai mare creștere din UE

o Scris de olivia andrei
Performanță pentru economia românească. Sectorul serviciilor din România a avut în august 2026 cea mai mare creștere din UE
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Producția din sectorul serviciilor (ajustată sezonier) a crescut cu 0,3%, atât în zona euro cât și în Uniunea Europeană, în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026, potrivit datelor publicate luni de Eurostat.

Sursa: Ziare

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