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Economie

Pericol de inundare la Mina Băița, după ce angajații au oprit pomparea. Autoritățile cer 6 milioane de lei de la Guvern

a Scris de aura trif
Pericol de inundare la Mina Băița, după ce angajații au oprit pomparea. Autoritățile cer 6 milioane de lei de la Guvern
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Autorităţile din judeţul Bihor au declarat situaţie de urgenţă în zona Minei Băiţa, unde activitatea de extracţie este oprită de mai mult timp şi unde marţi s-a oprit pomparea apei din subteran, şi solicită 6 milioane de lei de la Guvern.

Sursa: Stirile Pro.tv

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