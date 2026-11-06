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Economie

Persoanele cu panouri solare care trimit surplusul în rețea pot cere între 20 și 25 noiembrie până la 15.000 de lei pentru baterii. Ajutorul acoperă cel mult 75% din proiect.

t Scris de tudor dima
Persoanele cu panouri solare care trimit surplusul în rețea pot cere între 20 și 25 noiembrie până la 15.000 de lei pentru baterii. Ajutorul acoperă cel mult 75% din proiect.
Aosom
Cei cu panouri solare care trimit surplusul în rețea pot cere între 20 și 25 noiembrie ajutor pentru o baterie de stocare. Sunt necesare acte.

Sursa: Ziarul Financiar

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