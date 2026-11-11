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Economie

Persoanele fizice cu panouri solare de cel mult 27 kW vor putea reduce factura la gaze cu surplusul de curent dacă au ambele contracte la același furnizor

t Scris de tudor dima
Persoanele fizice cu panouri solare de cel mult 27 kW vor putea reduce factura la gaze cu surplusul de curent dacă au ambele contracte la același furnizor
Aosom
Factura la gaze va putea fi redusă cu valoarea curentului produs în plus. Regula cere instalații de cel mult 27 kW și același furnizor pentru ambele contracte.

Sursa: Ziarul Financiar

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