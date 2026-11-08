De acest sprijin beneficiază persoanele singure care câștigă cel mult 2.053 de lei pe lună și familiile cu un venit de 1.380 de lei pe membru de familie. The post Persoanele vulnerabile pot primi ajutor pentru încălzire. Până când se depun cererile appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗