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Economie

Peste 11.000 de pasageri Dan Air și-au pierdut rezervările. Unde pot cere banii înapoi

l Scris de liliana vornicu
Peste 11.000 de pasageri Dan Air și-au pierdut rezervările. Unde pot cere banii înapoi
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Compania aeriană le recomandă celor afectați să ceară banii direct de la procesatorul de plăți sau prin banca emitentă a cardului, prin procedura de returnare. The post Peste 11.000 de pasageri Dan Air și-au pierdut rezervările. Unde pot cere banii înapoi appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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