Compania aeriană le recomandă celor afectați să ceară banii direct de la procesatorul de plăți sau prin banca emitentă a cardului, prin procedura de returnare. The post Peste 11.000 de pasageri Dan Air și-au pierdut rezervările. Unde pot cere banii înapoi appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗