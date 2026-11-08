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Economie

Peste 14.500 de angajați au dispărut din București într-un singur an, dar salariul mediu net a crescut: ce arată cifrele INS

d Scris de dumitru angelescu (foto), ionela stănilă
Peste 14.500 de angajați au dispărut din București într-un singur an, dar salariul mediu net a crescut: ce arată cifrele INS
Aosom
Numărul angajaților în București continuă să scadă, în timp ce nivelul câștigurilor financiare consemnează o evoluție ascendentă de la an la an, însă în ușoară scădere față de mijlocul acestei veri.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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